"Перед матчем было какое-то сумасшедшее количество просьб, чтобы достать билеты на этот матч. Нам пришлось обращаться не только в "Реал", но и к Роберто Карлосу и даже Нобелю Арустамяну. Так что билетов у нас было достаточно.
Карлос ворчал после матча, что, мол, не буду больше доставать вам билеты, злясь на Смолова, что он забил "Реалу".
А вот другой защитник "Реала" Серхио Рамос еще на первой минуте сказал ему: "Привет, амиго! Добро пожаловать в ла лигу". Помнит, ведь Федя забивал Испании", - цитирует Ткаченко "Спорт-Экспресс"
Напомним, матч "Реал" - "Сельта" состоялся 16 февраля на "Сантьяго Бернабеу". Федор Смолов начал встречу в стартовом составе и отметился голом на 7-й минуте матча. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:2, Cмолов был заменен во втором тайме.
"Сельта", которая занимает в нынешнем сезоне 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, арендовала Смолова у "Локомотива" до конца текущего сезона.
Ткаченко рассказал, что Серхио Рамос сказал Смолову перед матчем "Реал" - "Сельта"
Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал, что защитник "Реала" Серхио Рамос поприветствовал нападающего "Сельты" Федора Смолова в Ла Лиге.
Фото: ФК "Сельта"
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