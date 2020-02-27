"У меня очень насыщенный график. Собираюсь в Москву на игру чемпионата России ЦСКА — "Урал". Посмотреть, побеседовать с нашими легионерами. Потом — жеребьевка в Нидерландах следующего розыгрыша Лиги наций. Потом — анализ проведенных игр и непосредственная подготовка к матчу с грузинами", - приводит слова Мархеля "Прессбол".
В зимнее трансферное окно в ЦСКА перешел из минского "Энергетика-БГУ" нападающий Илья Шкурин.
Матч ЦСКА - "Урал" состоится 29 февраля в 14:00 по мск.
Главный тренер сборной Беларуси посетит матч ЦСКА - "Урал"
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, что посетит матч 20-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уралом", чтобы посмотреть на игроков национальной команды.
belaruspartisan.by
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