В сегодняшнем матче с московским "Динамо" Бакаев провёл на поле 72 минуты, отметился голом и голевой передачей.
Решение о лучшем игроке матча было принято экспертами телеканала "Матч ТВ".
Всего в РПЛ 2019/2020 на счету 23-х летнего полузащитника 3 забитых мяча и 8 голевых передач в 17-ти матчах за "Спартак".
Зелимхан Бакаев - лучший игрок матча "Спартак" - "Динамо"
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ против "Динамо" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
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