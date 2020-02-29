Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0. В составе "Спартака" голами отметились Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.
"Игроки "Спартака" выиграли, молодцы. Они использовали ошибки футболистов "Динамо". Бросалось в глаза, что они лучше готовы: резче, быстрее. Все делали быстрее. "Динамо", играя дома, отошло на свою половину. И стартовый состав был непонятен лично для меня", - цитирует Мостового "Советский спорт".
Команда Доменико Тедеско после этой победы поднялась на девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Динамо" находится на десятой строчке с 24 баллами в активе.
Мостовой: игроки "Спартака" использовали ошибки "Динамо"
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