- Моя мама – москвичка. Генрих часто ездил на каникулы в Москву. Правда, что ходил на игры "Спартака" с бабушкой. По-моему, было одно предложение от них, - рассказала Тащян в интервью на youtube-канале "КраСава".
31-летний Мхитарян выступает за "Рому" на правах аренды из лондонского "Арсенала".
В нынешнем сезоне он стал автором шести голов и трёх передач в 13 матчах Серии А.
Мать Мхитаряна: Генрих в детстве ходил на игры "Спартака" с бабушкой. У него было предложение от них
Мама полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна Марина Тащян призналась, что его сын в детстве ходил на матчи московского "Спартака".
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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