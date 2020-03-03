Уткин: мне понравился "Спартак", потому что его не было

Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал игру "Спартака" в матче с "Динамо" (2:0).
Источник: Василий Уткин
- Мне действительно понравился "Спартак". Понравился, потому что "Спартака" просто не было. Там хоть что-то появилось, есть что обсуждать.


Почему мне ещё понравился "Спартак"? Потому что я объяснял ещё летом прошлого года, что на меня сильное впечатление произвёл футболист Зелимхан Бакаев. И поначалу его, прямо скажем, не все воспринимали. Сейчас это всё устаканилось, и Бакаев действительно становится ключевым футболистом "Спартака".

И мне это очень нравится в работе Тедеско, потому что мне кажется, что если не вокруг Бакаева, то вокруг кого и строить игру "Спартака"? А это не такое простое дело, потому что Бакаев игрок изюмный. У него есть очень яркие качества, серьёзные, но их очень легко превратить в функционал, - рассказал Уткин на своём Youtube-канале.

Зелимхан Бакаев в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.


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Теги: Спартак Уткин Бакаев Тедеско
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