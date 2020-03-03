"Тамбов" снял видеоответ Слуцкому и экспертам

"Тамбов" отреагировал на слова главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, который посчитал, что на матче команд в Нижнем Новгороде было мало зрителей.


Не обошлись без внимания и слова экспертов, считавших, что из стадиона в Тамбове будет плохая и непривлекательная картинка

- Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе...

Посвящается всем, кто считает, что из Тамбова плохая картинка, - такими словами подписан ролик.

Напомним, что матч "Тамбов" - "Рубин" завершился вничью (0:0).


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Теги: Тамбов Рубин Слуцкий
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