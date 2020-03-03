"Тамбов" снял видеоответ Слуцкому и экспертам

Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе... ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) March 3, 2020
Посвящается всем, кто считает, что из Тамбова плохая картинка! #ФКТамбов #ОднаКоманда pic.twitter.com/4BCKo5CHqq
Не обошлись без внимания и слова экспертов, считавших, что из стадиона в Тамбове будет плохая и непривлекательная картинка
- Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе...
Посвящается всем, кто считает, что из Тамбова плохая картинка, - такими словами подписан ролик.
Напомним, что матч "Тамбов" - "Рубин" завершился вничью (0:0).