- C самого детства он воспитывал нас как профессионалов: питание, сон, тренировки. У нас даже телефоны отнимали после 9 вечера. С деньгами было трудно в то время, но на еде не экономили. Покупали все самое качественное, чтобы у нас с братом были силы (кроме первого и второго, ежедневно кормили творогом и сухофруктами), чтобы мы росли и могли тренироваться по несколько раз в день.
Взгляды на жизнь, религия, образование, воспитание, спорт, патриотичное отношение к республике — он вложил в нас всего себя. Если плохо играли, то говорил: "Не позорьте республику. Не умеете играть? Заканчивайте с футболом". Раньше он очень подробно объяснял нам наши ошибки, сейчас, правда, сбавил обороты. Говорит, что не доходил до такого уровня. Раньше, если мы плохо играли, то в квартире был хаос. Все летало. Потом остывал и разбирал с нами игру. Если сыграл хорошо, то заходишь в квартиру как король. А он, знаете, что? Ничего, просто ничего не говорит, - цитирует Бакаева "Матч ТВ".
23-летний Бакаев в нынешнем сезоне забил четыре гола и отдал восемь голевых передач в 18 матчах чемпионата России.
"Не умеете играть? Заканчивайте с футболом". Зелимхан Бакаев рассказал, как его воспитывал отец
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, как отец повлиял на его футбольную карьеру.
Источник: ФК "Спартак"
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