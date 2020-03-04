Болельщику "Зенита", который пытался отобрать флаг у фанатов "Локомотива", дали семь суток

Стало известно наказание для болельщика "Зенита", который во время матча 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" проник на гостевую трибуну и попытался сорвать флаг "железнодорожников".
Фото: ТАСС
Также в ходе разбирательств было установлено, что болельщик во время своих деяний схватил за ногу одного поклонника "Локо" и скинул его с ограждения.

Как сообщает ТАСС, болельщик приговорен к семи суткам ареста и выплатит штраф в размере 12 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение одного года посещать матчи.


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Теги: Зенит Локомотив
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