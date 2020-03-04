"Подождем. Ничего желать не можем, потому что это не зависит от нас. Понятно, что, если попадется "Спартак", будем играть дома. А если ЦСКА — жеребьевка. Так что подождем.
Будем готовы к любому сопернику. Должны сыграть на нашем уровне. Хотим выиграть Кубок. Для нас это важно", — приводит слова Ивановича Sport24.
Сегодня "Зенит" в выездном матче четвертьфинала Кубка России в Грозном со счётом 2:1 обыграл "Ахмат". Победный мяч в составе "сине-бело-голубых" на счету Юрия Жиркова.
Соперником питерцев в полуфинале Кубка России станет победитель пары "Спартак" - ЦСКА.
Иванович: для "Зенита" важно выиграть Кубок России
Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу над "Ахматом" (2:1) в 1/4 финала Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
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