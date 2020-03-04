"Что касается судейства, то мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу", - цитирует Цорна "Чемпионат".
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Доменико Тедеско. На 103-й минуте Понсе получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В полуфинале Кубка "Спартак" сыграет с "Зенитом". Матч пройдет 23 апреля.
"Спартак" будет оспаривать красную карточку Понсе
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн после победы над ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России рассказал, что клуб не согласен с удалением нападающего Эсекьеля Понсе.
Фото: ФК "Спартак"
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