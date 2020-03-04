"Спартак" будет оспаривать красную карточку Понсе

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн после победы над ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России рассказал, что клуб не согласен с удалением нападающего Эсекьеля Понсе.
Фото: ФК "Спартак"
"Что касается судейства, то мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу", - цитирует Цорна "Чемпионат".

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Доменико Тедеско. На 103-й минуте Понсе получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В полуфинале Кубка "Спартак" сыграет с "Зенитом". Матч пройдет 23 апреля.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Понсе Спартак Цорн
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спартак" будет оспаривать красную карточку Понсе
"Надо уважать соперника и вести себя достойно". Фернандес рассказал о стычке Карпова с игроками "Спартака" 1
Кавазашвили - о дерби: впервые за долгое время вижу, чтобы команды так играли в Кубке
Масалитин: ЦСКА даже в большинстве не смог дожать "Спартак" 1
Масалитин: не понимаю, что делает Чалов два матча кряду. Терпению Гончаренко можно только позавидовать
Кавазашвили: сейчас Чалов словно серая мышь, он не показывает себя классным футболистом
Пономарев: обидно, что "армейцы" не воспользовались удалением у "Спартака"
Кавазашвили: Акинфеев не должен был пропускать гол Ларссона, надо было стоять на месте 2
Пономарев: если ты перестаёшь работать на поле, ты как футболист закончишься. Чалов идёт по этой дороге 1
Джикия: считаю, что Понсе удалили не по делу (видео)
Червиченко: уже во втором матч кряду везение на стороне "Спартака" 21
Гончаренко: удаление Понсе пошло нам во вред 5
Червиченко: Кубок - единственный реальный шанс "Спартака" попасть в еврокубки 6
Тедеско: Максименко сделал первый ассист за "Спартак"? Он отлично действовал и в других моментах
Максименко с голевым пасом, Акинфеев с кошмаром в обороне. Оценки главного дерби 2
Тедеско: игра рукой Дивеева? Не моя работа комментировать судейство (видео) 3
Тедеско: победа не моя заслуга - это заслуга команды
Тедеско: Бакаев? Надеюсь, он выйдет с "Краснодаром" 2
Гончаренко ответил на вопрос о том, почему оттолкнул Тедеско, хотевшего пожать ему руку 30
Тедеско: знали, что у ЦСКА есть проблемы с контратаками 1
Гончаренко: судейство в дерби со "Спартаком" было отличное (видео) 26
Тедеско: поведение Гончаренко? Это не проблема для меня (видео) 14
Голы, удаление, травмы, потасовки и камбэк. Это дерби! 2
Хусаинов: вторая жёлтая карточка Понсе – это провокация со стороны Карпова 5
На руку Дивеева и удаление Понсе - голом Ларссона! Как "Спартак" и "Зенит" пробились в полуфинал 31
Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча (видео) 41
"Спартак" выбил ЦСКА из Кубка России и сыграет в полуфинале с "Зенитом" 121
Медведев: в Чечне нет традиции оголять торс 9
Понсе был удалён с поля в матче с ЦСКА за удар локтём Карпова 10
Мещеряков: "Локомотив" не дождался реакции от Геркуса на досудебную претензию
Все новости