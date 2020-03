Ребров: хочется прожить вчерашний матч еще раз

View this post on Instagram

Спасибо за этот день. За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и конечно за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч ещё раз и не упустить ни одной мелочи ??? Идём дальше ? ??? #ребров32 #спартакмосква #открытиеарена #лучшийстадион #лучшаяподдержка #лучшаякоманда #лучшийденьрождения