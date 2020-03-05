"Это единственный больной для меня вопрос, актуальный для меня все последнее десятилетие. Ну нет у меня лицензии, что делать. В момент, когда можно было ее получить, я жил в Испании. Видимо, не судьба, не все игроки пошли по тренерской стезе — сужу, в частности, по жеребьевке Лиги наций, на которой видел много знакомых людей. С другой стороны, не всем же быть главным тренером, правда? У любого наставника есть первый, второй, третий, четвертый помощники. Но у меня судьба такая — не зовут, не приглашают. Может быть, кто-то боится, не хочет, не знаю", - цитирует Мостового Bobsoccer.
Мостовой на протяжении футбольной карьере выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". В его активе 50 матчей за сборную России, в которых он забил 10 голов.
Игровую карьеру Мостовой завершил в 2005 году. Сейчас он работает экспертом на телевидении.
Мостовой: у меня судьба такая - не зовут, не приглашают работать главным тренером
Бывший футболист "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой рассказал, почему не начал тренерскую карьеру.
Фото: "Советский спорт"
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