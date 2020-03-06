Тиньков сообщил, что болен острой формой лейкемии

Российский миллиардер, основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией.

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По словам бизнесмена, ему еще осенью поставили диагноз острой формы лейкемии, после чего он прошел курсы химиотерапии."В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии. Я буду бороться за главное – за саму жизнь", - сказал Тиньков.Напомним, в феврале 2020 года банк "Тинькофф" стал спонсором РПЛ. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2021/22.