- Ставлю на Дзюбу. То, как он выглядел осенью, делало его однозначным фаворитом гонки. Сейчас он пропустил две игры. Но, по-моему, с "Уфой" уже сможет выйти на поле. У него очень сильные партнеры. Команда заточена на атаку, на игру первым номером, создает много моментов. Ну и сам Дзюба реально хорош, - цитирует Кириченко "СЭ".
Артём Дзюба и нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов возглавляют гонку бомбардиров с 11 мячами. Далее идёт игрок "Спартак" Александр Соболев с 10 голами и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко, на счету которого девять голов.
Кириченко считает, что Дзюба выиграет гонку бомбардиров РПЛ
Экс-игрок сборной России Дмитрий Кириченко рассказал о своём фаворите в гонке бомбардиров РПЛ.
Источник: ФК "Уфа"
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