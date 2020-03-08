"Очень важно, чтобы прибавил Алексей Миранчук. Он сделал голевую передачу и смотрелся неплохо в начале, но, когда "наелся", начал совершать грубые ошибки, принимать неверные решения. При этом Алексей уже зрелый игрок, должен вести за собой команду, переходить на новый уровень, чаще забивать и создавать моменты.
Пока, увы, на Миранчука возлагается больше надежд, чем удается реализовать. Хотя его потенциал значительно выше, чем тот уровень, который мы видим", — цитирует Бубнова Sportbox.
Вчера "Локомотив" обыграл "Ахмат" (1:0) на своём поле в матче 21-го тура российской Премьер-лиги. Единственный гол с передачи Алексея Миранчука забил португальский нападающий "железнодорожников" Эдер. Победа позволила "Локомотиву" набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Всего в сезоне 2019/2020 на счету Алексея Миранчука 23 матча за "Локомотив" во всех турнирах, 9 забитых мячей и 5 голевых передач.
В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Милана". Речь шла о полноценном трансфере за 15 миллионов евро, но переход заблокировал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.
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Бубнов: на Миранчука возлагается больше надежд, чем удается реализовать
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру Алексея Миранчука в матче 21-го тура РПЛ "Локомотив" - "Ахмат" (1:0).
Фото: Sportbox
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