Бубнов: на Миранчука возлагается больше надежд, чем удается реализовать

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру Алексея Миранчука в матче 21-го тура РПЛ "Локомотив" - "Ахмат" (1:0).
Фото: Sportbox
"Очень важно, чтобы прибавил Алексей Миранчук. Он сделал голевую передачу и смотрелся неплохо в начале, но, когда "наелся", начал совершать грубые ошибки, принимать неверные решения. При этом Алексей уже зрелый игрок, должен вести за собой команду, переходить на новый уровень, чаще забивать и создавать моменты.

Пока, увы, на Миранчука возлагается больше надежд, чем удается реализовать. Хотя его потенциал значительно выше, чем тот уровень, который мы видим", — цитирует Бубнова Sportbox.

Вчера "Локомотив" обыграл "Ахмат" (1:0) на своём поле в матче 21-го тура российской Премьер-лиги. Единственный гол с передачи Алексея Миранчука забил португальский нападающий "железнодорожников" Эдер. Победа позволила "Локомотиву" набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Всего в сезоне 2019/2020 на счету Алексея Миранчука 23 матча за "Локомотив" во всех турнирах, 9 забитых мячей и 5 голевых передач.

В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Милана". Речь шла о полноценном трансфере за 15 миллионов евро, но переход заблокировал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

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Теги: Бубнов Локомотив Ахмат Миранчук Ал.
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