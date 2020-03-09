"Мы играли против чемпиона, это очень сложно. Но команда по максимуму выполнила то, что хочет от них тренерский штаб. Грамотно выполнили установку, знали, что придётся потерпеть. У нас были моменты, у "Зенита" были, по мне это ничейная игра, всё по делу. Поражения мы точно не заслужили.
Йокич съел Малкома? Он капитан сборной Словении, этим всё сказано. Йокич — игрок очень высокого уровня, он молодец, один из наших лидеров. Хочу отдельно поздравить Беленова с сотым матчем на ноль. Мы его все поздравили, он молодец. Хочу поздравить его ещё раз", — цитирует Газизова "Чемпионат".
В заключительном матче игрового дня РПЛ "Уфа" сыграла вничью с "Зенитом" на выезде - 0:0.
По итогам 21-го тура российской Премьер-лиги "Зенит" сохранил за собой первое место в турнирной таблице. В шести очках, на втором месте, расположился "Краснодар".
"Уфа" поднялась на восьмое место, обойдя "Урал". Команда Вадима Евсеева имеет в своём активе 26 очков.
В следующем туре уфимцы встретятся в Москве с ЦСКА. Матч пройдёт 15-го марта на "ВЭБ Арене".
Газизов: с "Зенитом" была ничейная игра, всё по делу
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал сегодняшнюю ничью в выездном матче с "Зенитом" (0:0).
Фото: ФК "Уфа"
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