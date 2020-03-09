Как сообщают РИА Новости, с ссылкой на знакомый с ситуацией источник, решение об уходе президента уже принято. То, что Кияев покинет "Оренбург" - вопрос времени.
Кияев занимал пост президента "Оренбурга" с декабря 2018-го года.
Сам Кияев не давал комментариев по поводу своего ухода.
Месяц назад Владимир Кияев ушёл в отставку с поста генерального директора ООО "Газпром добыча Оренбург".
"Оренбург" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
Источник: Владимир Кияев покинет пост президента "Оренбурга"
Владимир Кияев покинет пост президента "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"
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