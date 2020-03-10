Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Непонятна вот эта полумера, которую мэр Москвы предлагает для борьбы с распространением коронавируса. Что за цифра пять тысяч? Откуда она взята? И почему именно пять, а не четыре или шесть? Как это будет определяться? То есть первые пять тысяч болельщиков, пришедших на стадион, допускаются, все остальные не допускаются? И почему мэр Собянин решил, что в присутствии пяти тысяч человек никто не заболеет, а свыше пяти тысяч обязательно будут пострадавшие и заболевшие, что ли? Откуда эта цифра взялась и как ее собираются отслеживать?", - цитирует Лебедева Sport24.
Ранее появилась информация, что лига будет выполнять указание правительства Москвы.
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что в ближайшее время будет определен порядок проведения матчей в Москве.
На сегодняшний день известно о 113 739 зараженных коронавирусом. 4016 человек скончались, 63 663 смогли вылечиться.
Депутат Госдумы: почему Собянин решил, что в присутствии 5 тысяч человек никто не заболеет коронавирусом?
Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о решении отменить массовые мероприятия в Москве с численностью более 5 тысяч человек.
Фото: ТАСС
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