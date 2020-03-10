Депутат Госдумы: почему Собянин решил, что в присутствии 5 тысяч человек никто не заболеет коронавирусом?

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о решении отменить массовые мероприятия в Москве с численностью более 5 тысяч человек.

Фото: ТАСС