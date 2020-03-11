"Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий", — сообщает пресс-служба ЦСКА.
Вчера мэр Москвы Срегй Собянин подписал указ о том, что на массовых мероприятиях, в том числе и спортивных, не может находиться более 5000 человек. Это решение принято в связи с мерами предосторожности из-за распространения коронавируса.
Сегодня в РФС проходит заседание, по завершении которого станет понятна процедура проведения футбольных матчей в Москве в ближайшие недели.
Игра между ЦСКА и "Уфой" пройдёт в ближайшем, 22-м туре РПЛ 15-го марта.
Матч с "Зенитом" был запланирован на 22-е марта.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
ЦСКА перестал продавать билеты на домашние матчи с "Зенитом" и "Уфой"
Фото: ПФК ЦСКА
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