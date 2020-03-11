"Чорлука, как и все остальные футболисты, готовится к следующей игре.
Указ мэра? Это я не комментирую", — приводит слова Семина Sport24.
Напомним, что Чорлука получил повреждение в конце матча 21-го тура РПЛ с "Ахматом", в котором "Локомотив" победил со счётом 1:0. Единственный мяч в составе "железнодорожников" забил португальский нападающий Эдер.
"Локомотив" по итогам тура находится на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 38 очков.
Следующий матч подопечные Юрия Семина проведут 15-го марта на выезде с "Ростовом".
Семин: Чорлука готовится к игре с "Ростовом"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал состояние здоровья хорватского защитника Ведрана Чорлуки.
Фото: AFP
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