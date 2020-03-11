В Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом приняли решение ограничить до конца апреля массовые мероприятия с численностью более 5000 человек.
Заседание провёл губернатор Евгений Куйвашев. Эта мера дополнительная и она нужна для того, чтобы предупредить появление коронавируса на Среднем Урале.
У "Урала" в эти сроки запланированы три домашних матча: с "Рубином", "Тамбовом" и "Динамо".
Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал аналогичный указ на ограничения в столице.
midural.ru
В Свердловской области из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия с числом участников больше 5000
В Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом приняли решение ограничить до конца апреля массовые мероприятия с численностью более 5000 человек.
Фото: ekb.dk.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!