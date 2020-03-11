В Свердловской области из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия с числом участников больше 5000

В Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом приняли решение ограничить до конца апреля массовые мероприятия с численностью более 5000 человек.



Фото: ekb.dk.ru