Сегодня стало известно, что в Свердловской области ввели запрет на проведения массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.
В эти сроки "Урал" на своем поле проведет матчи с "Рубином", "Тамбовом" и "Динамо".
"Урал" до конца апреля будет играть без зрителей из-за угрозы коронавируса
В пресс-службе министерства спорта Свердловской области сообщили, что "Урал" до конца апреля будет играть без болельщиков из-за угрозы заражения коронавирусом.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!