"Мы не выиграли два матча дома и сделаем все для победы. Конечно, было бы хорошо забить на первых минутах. Нельзя расслабляться, матч длится 90 минут. Но будем сражаться. В футболе всегда есть давление. Оно уменьшается, когда ты отрываешься от соперника. С "Локо" и "Уфой" мы отдали все силы, но нам не повезло. Но команда показала, что может играть под давлением.
Ни одна российская команда не участвует в еврокубках, так что все в разных условиях. У нас больше времени на тренировки и восстановление. Конечно, когда играешь каждые три дня, набираешь форму быстрее", — цитирует Ивановича Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний защитник сыграл в 20-ти матчах за "Зенит" и забил в них 3 гола.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 47 очков. Отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет шесть очков.
Первые два матча чемпионата после возобновления турнира подопечные Сергея Семака сыграли вничью на своём стадионе с одинаковым счётом - 0:0. Их оппонентами были "Локомотив" и "Уфа".
14-го марта "Зенит" проведет матч 22-го тура РПЛ на своём поле против "Урала". Начало встречи в 16:30 мск.
Иванович: будем сражаться с "Уралом". В матчах с "Локомотивом" и "Уфой" нам не повезло
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович поделился ожиданиями от ближайшей игры РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Зенит"
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