Иванович: будем сражаться с "Уралом". В матчах с "Локомотивом" и "Уфой" нам не повезло

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович поделился ожиданиями от ближайшей игры РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Зенит"
"Мы не выиграли два матча дома и сделаем все для победы. Конечно, было бы хорошо забить на первых минутах. Нельзя расслабляться, матч длится 90 минут. Но будем сражаться. В футболе всегда есть давление. Оно уменьшается, когда ты отрываешься от соперника. С "Локо" и "Уфой" мы отдали все силы, но нам не повезло. Но команда показала, что может играть под давлением.

Ни одна российская команда не участвует в еврокубках, так что все в разных условиях. У нас больше времени на тренировки и восстановление. Конечно, когда играешь каждые три дня, набираешь форму быстрее", — цитирует Ивановича Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний защитник сыграл в 20-ти матчах за "Зенит" и забил в них 3 гола.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 47 очков. Отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет шесть очков.

Первые два матча чемпионата после возобновления турнира подопечные Сергея Семака сыграли вничью на своём стадионе с одинаковым счётом - 0:0. Их оппонентами были "Локомотив" и "Уфа".

14-го марта "Зенит" проведет матч 22-го тура РПЛ на своём поле против "Урала". Начало встречи в 16:30 мск.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Иванович Зенит Урал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Семак: у нас есть кем заменить Барриоса в матче с "Уралом"
Иванович: будем сражаться с "Уралом". В матчах с "Локомотивом" и "Уфой" нам не повезло
Ари: у "Краснодара" есть шансы достать "Зенит" 1
"Решение принято. Будем выполнять". Гендиректор "Рубина" - о переносе матчей из-за коронавируса
В Казани будут перенесены матчи "Рубина" и "Ак Барса" из-за коронавируса 4
Столыпин: "Оренбург" может принять матч с "Локомотивом" у себя 1
"Ливерпуль" проиграл на "Энфилде" впервые за 43 матча 1
Матчи Лиги чемпионов могут быть приостановлены из-за коронавируса
Игонин: "Зениту" нужно обыгрывать прямых конкурентов за титул - и всё, тогда никто не обойдёт 1
Тухель: все говорили так, будто мы вылетели из всех кубков. Быть критиком - просто
Кокорин станцевал лезгинку после дубля в ворота "Оренбурга" (видео) 1
"Всю карьеру играет, как прокаженный". Комментатор Матч ТВ - о Ругани, у которого обнаружили коронавирус 1
"Интер" уходит на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом 1
Симеоне - о победе над "Ливерпулем": наш результат делает Облак
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Клопп - о матче с "Атлетико": мы пропустили голы, которые нельзя объяснить 1
Инфицированный коронавирусом защитник "Ювентуса" Ругани рассказал о своём состоянии
Футбольные матчи в Англии могут провести без зрителей из-за коронавируса
Роналду не тренируется с "Ювентусом" из-за коронавируса у Ругани
Игнатьев: не понимаю, почему именно 5000 человек не заболеют. Тогда что, и метро закрывать надо? 3
Неймар наконец здоров – и у "ПСЖ" успех в плей-офф. Париж избежал третьего подряд вылета в 1/8 1
У Лиги чемпионов будет новый победитель. "Ливерпуль" не прошел "Атлетико" 1
"Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Атлетико" в дополнительное время 12
У защитника "Ювентуса" выявили коронавирус 8
"ПСЖ" обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 2
Фанаты "Атлетико" во время матча с "Ливерпулем" вывесили флаг "Эвертона"
Столыпин: два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи
Двигатель самолета с болельщиками "МЮ" загорелся по пути на матч с ЛАСКом
Сульшер рассказал о сроках возвращения Погба
Глеб официально завершил карьеру
Все новости