"Играли с ними сейчас на сборах, уфимцы тоже действуют в три защитника, но делать это можно по-разному. Мы играем в три защитника в атаку, а они — в оборону. Тот самый случай, когда нам нужно будет стараться взламывать их порядки, и чем раньше, тем лучше", — приводит слова Дзагоева пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА принимает "Уфу" в рамках 22-го тура чемпионата России. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
Напомним, что товарищеский матч между этими командами состоялся в феврале и закончился со счётом 3:0 в пользу армейцев.
Дзагоев: ЦСКА играет в три защитника в атаку, а "Уфа" — в оборону
Игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, чего он ждет от игры 22-го тура РПЛ против "Уфы".
Фото: iz.ru
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