Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0. "Сочи" покинул зону вылета и находится на 11-м месте в турнирной таблице.
"Саша - неординарный игрок и делает те вещи, которые можно назвать его природным даром. К примеру, он может сместиться туда, куда другой игрок даже не подумает это сделать", - цитирует Ротенберга ТАСС.
Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Права на футболиста принадлежат "Зениту".
Ротенберг: Кокорин делает те вещи, которые можно назвать его природным даром
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг после победы над "Краснодаром" в 22-м туре чемпионата России отметил игру нападающего Александра Кокорин.
Фото: ТАСС
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