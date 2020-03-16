Нападающий "Торпедо" получил приз от "Почты России" за самый быстрый гол тура (фото)

Форвард "Торпедо" Александр Руденко стал обладателем награды за самый быстрый гол тура ФНЛ от "Почты России".


Руденко открыл счёт в матче 26-го тура ФНЛ "Торпедо" - "Курск", когда с начала матча прошла 1 минута и 20 секунд.

Александр Руденко принадлежит московскому "Спартаку" В "Торпедо" 21-летний полузащитник перебрался на правах аренды перед второй частью сезона.

Отметим, что сейчас в ФНЛ уже завершился 27-й тур.


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Теги: ФНЛ Торпедо Руденко
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