Нападающий "Торпедо" получил приз от "Почты России" за самый быстрый гол тура (фото)

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз @ruspostofficial за самый быстрый гол 2??6??-го тура Олимп-ФНЛ - именные часы с гравировкой.— ФНЛ (@FNLeague) March 16, 2020
В первом весеннем туре Александр забил уже спустя 1?? минуту и 2??0?? секунд после начала матча.
Поздравления от ФНЛ! ? pic.twitter.com/m2iwssWd9E
Руденко открыл счёт в матче 26-го тура ФНЛ "Торпедо" - "Курск", когда с начала матча прошла 1 минута и 20 секунд.
Александр Руденко принадлежит московскому "Спартаку" В "Торпедо" 21-летний полузащитник перебрался на правах аренды перед второй частью сезона.
Отметим, что сейчас в ФНЛ уже завершился 27-й тур.