Нападающий "Торпедо" получил приз от "Почты России" за самый быстрый гол тура (фото)

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз @ruspostofficial за самый быстрый гол 2??6??-го тура Олимп-ФНЛ - именные часы с гравировкой.



В первом весеннем туре Александр забил уже спустя 1?? минуту и 2??0?? секунд после начала матча.



Поздравления от ФНЛ! ? pic.twitter.com/m2iwssWd9E