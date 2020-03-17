Нигматуллин: о спорте не может идти речи в тот момент, когда здоровье людей подвергается опасности

Экс-голкипер ФК " Локомотив " и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о переносе Чемпионата Европы на 2021 год.

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"Безусловно, приостановка всех соревнований в России и перенос чемпионата Европы — это правильное и верное решение. Ничто не может быть важнее здоровья людей.



Спорт — это индустрия развлечений, о которых не может идти речи в тот момент, когда здоровье людей подвергается опасности. Сейчас нужно сплотиться и ждать момента, когда пандемию удастся остановить", — цитирует Нигматуллина пресс-служба Российского футбольного союза.



Ранее было объявлено о приостановке матчей Тинькофф-РПЛ, а также переносе Чемпионата Европы и Кубка Америки на 2021 год из-за коронавируса, который активно распространяется на территории Европы.