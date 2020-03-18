Шалимов рассказал, как будет тренироваться "Ахмат" в период паузы в РПЛ

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Игорь Шалимов о тренировочном процессе в период паузы в чемпионате - «До 22 марта проводим по одной тренировке в день, в воскресенье сыграем двусторонний матч. Затем дадим игрокам два выходных дня, но команда остается в Грозном, никто никуда не уезжает. После выходных продолжим работу в недельном цикле — пять дней тренируемся, на шестой играем, либо с молодежной командой, либо двусторонку, потом день выходной. В таком режиме будем работать до 10 апреля, после чего будем строить дальнейшие планы».
Вчера было объявлено о том, что все матчи, проходящие под эгидой РФС, приостановлены, как минимум до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
"Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В матче 22-го тура грозненцы уступили на своём поле московскому "Динамо" со счётом 2:3.
Напомним, что матчи ведущих европейских чемпионатов и еврокубковые игры также приостановлены из-за пандемии коронавируса.