Шалимов рассказал, как будет тренироваться "Ахмат" в период паузы в РПЛ

View this post on Instagram

Игорь Шалимов о тренировочном процессе в период паузы в чемпионате - «До 22 марта проводим по одной тренировке в день, в воскресенье сыграем двусторонний матч. Затем дадим игрокам два выходных дня, но команда остается в Грозном, никто никуда не уезжает. После выходных продолжим работу в недельном цикле — пять дней тренируемся, на шестой играем, либо с молодежной командой, либо двусторонку, потом день выходной. В таком режиме будем работать до 10 апреля, после чего будем строить дальнейшие планы».