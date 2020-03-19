- Я считаю, что российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом. По сравнению с другими странами официальное число случаев заражения в России очень низкое. Считаю, что власти не будут разглашать данные о реальном количестве инфицированных. Один из врачей ФК «Краснодар» рассказал мне, что в городе уже есть смертельные случаи от коронавируса.
Да, я боюсь заразиться коронавирусом. Слава богу, ни один мой знакомый, друг или коллега не заболели, - цитирует футболиста Jovem Pan.
В России на данный момент зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом, пять людей вылечились.
34-летний Ари получил российский паспорт, успев сыграть за национальную сборную страны. В нынешнем сезоне он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи в 18 матчах чемпионата России.
Ари: считаю, что российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом
Нападающий "Краснодара" Ари считает, что в России больше инфицированных коронавирусом, чем сообщается.
Источник: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!