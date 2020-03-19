Ари: считаю, что российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом

Нападающий "Краснодара" Ари считает, что в России больше инфицированных коронавирусом, чем сообщается.
Источник: Rusfootball.info
- Я считаю, что российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом. По сравнению с другими странами официальное число случаев заражения в России очень низкое. Считаю, что власти не будут разглашать данные о реальном количестве инфицированных. Один из врачей ФК «Краснодар» рассказал мне, что в городе уже есть смертельные случаи от коронавируса.

Да, я боюсь заразиться коронавирусом. Слава богу, ни один мой знакомый, друг или коллега не заболели, - цитирует футболиста Jovem Pan.

В России на данный момент зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом, пять людей вылечились.

34-летний Ари получил российский паспорт, успев сыграть за национальную сборную страны. В нынешнем сезоне он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи в 18 матчах чемпионата России.


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Теги: Краснодар Ари Коронавирус
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