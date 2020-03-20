Крыховяк в пятый раз в этом сезоне признан игроком месяца в "Локомотива"

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк признан игроком месяца в команде.


30-летний футболист стал лучшим игроком команды в марте, получив голоса от 5605 проголосовавших (69,5%). Второе место в голосовании занял голкипер Гилерме (11,6%). Для польского игрока эта награда стала уже пятой в сезоне.

В марте Крыховяк сыграл за "Локомотив" два матча, забив в них гол и отдав голевую передачу.


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Теги: Локомотив Крыховяк
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