Крыховяк в пятый раз в этом сезоне признан игроком месяца в "Локомотива"

Лучшим игроком «Локо» в марте по мнению болельщиков стал @GrzegKrychowiak ?



Гжегож показал отличную игру и уже в пятый раз в этом сезоне признаётся лучшим! ?



?? https://t.co/pGwG9FkwMR#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/58KLK71hlG — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 20, 2020

30-летний футболист стал лучшим игроком команды в марте, получив голоса от 5605 проголосовавших (69,5%). Второе место в голосовании занял голкипер Гилерме (11,6%). Для польского игрока эта награда стала уже пятой в сезоне.В марте Крыховяк сыграл за "Локомотив" два матча, забив в них гол и отдав голевую передачу.