"Если бы мне сейчас принесли дорожку домой, я бы не бегал. Даже во время карьеры ненавидел это. Сделал бы пресс раз 300. Игра с детьми - самое большое развлечение. Когда играл, я не ходил в тренажерный зал. А сейчас... Если бы сейчас играл, прибавил бы килограмм 10", - сказал Аршавин.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Также был перенесен Евро-2020 на 2021 год.
В мире на данный момент зафиксировано более 270 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Сегодня стало известно, что болезнь выявили у форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы и технического директора "Милана" Пауло Мальдини.
Аршавин: если бы мне сейчас принесли дорожку домой, я бы не бегал
Бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, что не стал бы заниматься спортом во время самоизоляции.
Фото: © РИА Новости
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