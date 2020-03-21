"Уфа" анонсировала трансляцию матча с "Тамбовом", несмотря на коронавирус

Отмечается, что зрителей трансляции ждут красивые голы и неожиданный эксперт. Начало - в 16:00 видимо, по уфимскому времени, а значит в 14:00 по московскому.
Несмотря на то, что Тинькофф Российская Премьер-Лига приостановлена, мы специально для вас сегодня проведём трансляцию матча 23-го тура #УфаТамбов на Youtube ?— ФК УФА (@UfaFc) March 22, 2020
Встречаемся в 16:00, ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждёт неожиданный эксперт и красивые голы pic.twitter.com/Ag6kDSIomK
Футболисты команды находятся в отпуске до 2 апреля. Чемпионат России возобновится не раньше 24 апреля.