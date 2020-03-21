"Уфа" анонсировала трансляцию матча с "Тамбовом", несмотря на коронавирус

Несмотря на то, что Тинькофф Российская Премьер-Лига приостановлена, мы специально для вас сегодня проведём трансляцию матча 23-го тура #УфаТамбов на Youtube ?



Встречаемся в 16:00, ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждёт неожиданный эксперт и красивые голы pic.twitter.com/Ag6kDSIomK — ФК УФА (@UfaFc) March 22, 2020

Пресс-служба "Уфы" сообщила, что проведёт в YouTube трансляцию игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом", несмотря на паузу в чемпионате из-за корнавируса.Отмечается, что зрителей трансляции ждут красивые голы и неожиданный эксперт. Начало - в 16:00 видимо, по уфимскому времени, а значит в 14:00 по московскому.Футболисты команды находятся в отпуске до 2 апреля. Чемпионат России возобновится не раньше 24 апреля.