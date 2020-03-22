Глава профсоюзов предложил решение проблемы истекающих контрактов футболистов РПЛ

Александр Зотов, глава профсоюза игроков и тренеров, рассказал о ситуации с истечением контрактов футболистов при недоигранном сезоне из-за коронавируса.



Одной из главных проблем при переносе концовки сезона на более поздний срок являются истекающие контракты. Но, как считает Зотов, этот вопрос можно решить.



"Один из вопросов, который нам задают, что делать с контрактами игроков, если будет принято решение доигрывать чемпионат тогда, когда сроки договоров с футболистами уже истекут. Как уже озвучил президент РПЛ Сергей Прядкин, только в РПЛ таких футболистов порядка 240. Что уж говорить про ПФЛ, где практика контрактов на один сезон является повсеместной.



Ситуация экстренная, и загонять ее в жесткие юридические рамки тоже было бы неправильно. Я не вижу проблем, чтобы продлить срок действия договоров на необходимый срок с помощью дополнительного соглашения. ФИФА требует, чтобы контракт был на сезон, но в данном случае это будет не новый трудовой договор, а дополнение к нему. В общем, когда есть желание, выход можно найти из любой ситуации.



Часто ситуации разные, и единый стандарт разработать очень сложно. Мы находимся на связи с участниками процесса. Если нужна помощь в диалоге с футболистами или работниками, мы всегда готовы помочь. Сейчас идёт шквал обращений от игроков, тренеров и даже в некоторых случаях от руководителей клубов, мы стараемся разъяснить все спорные моменты", – приводит слова Зотова РИА "Новости".



Предполагается, что чемпионат России не возобновится раньше 24 апреля. При этом турнир официально находится на паузе до 10 апреля.