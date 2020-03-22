Глава профсоюзов предложил решение проблемы истекающих контрактов футболистов РПЛ

Александр Зотов, глава профсоюза игроков и тренеров, рассказал о ситуации с истечением контрактов футболистов при недоигранном сезоне из-за коронавируса.
Одной из главных проблем при переносе концовки сезона на более поздний срок являются истекающие контракты. Но, как считает Зотов, этот вопрос можно решить.

"Один из вопросов, который нам задают, что делать с контрактами игроков, если будет принято решение доигрывать чемпионат тогда, когда сроки договоров с футболистами уже истекут. Как уже озвучил президент РПЛ Сергей Прядкин, только в РПЛ таких футболистов порядка 240. Что уж говорить про ПФЛ, где практика контрактов на один сезон является повсеместной.

Ситуация экстренная, и загонять ее в жесткие юридические рамки тоже было бы неправильно. Я не вижу проблем, чтобы продлить срок действия договоров на необходимый срок с помощью дополнительного соглашения. ФИФА требует, чтобы контракт был на сезон, но в данном случае это будет не новый трудовой договор, а дополнение к нему. В общем, когда есть желание, выход можно найти из любой ситуации.

Часто ситуации разные, и единый стандарт разработать очень сложно. Мы находимся на связи с участниками процесса. Если нужна помощь в диалоге с футболистами или работниками, мы всегда готовы помочь. Сейчас идёт шквал обращений от игроков, тренеров и даже в некоторых случаях от руководителей клубов, мы стараемся разъяснить все спорные моменты", – приводит слова Зотова РИА "Новости".

Предполагается, что чемпионат России не возобновится раньше 24 апреля. При этом турнир официально находится на паузе до 10 апреля.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: РПЛ Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Филипп: каждый забитый мяч я посвящаю отцу
"Зенит" продлил карантин до 29 марта
В матче чемпионата Белоруссии судья назначил пять пенальти
Кашшаи рассказал, чем занимаются российские судьи во время приостановки РПЛ
Мельгарехо: президент России сказал, что нет необходимости паниковать из-за коронавируса
Фотограф "Зенита": Спаллетти - самый талантливый психолог из всех, кого я видел
"Он попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота". Британское издание расказало о проблемах Юрана с алкоголем
Агент рассказал о желании Бумаля уйти из "Урала" в другой клуб РПЛ
Евсеев назвал "Уфу" самым развивающимся клубом в России
Глава профсоюзов предложил решение проблемы истекающих контрактов футболистов РПЛ
ЦСКА опубликовал обращение Дзагоева к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом (видео) 1
Гендиректор "Уфы" опроверг информацию о заражении Тилля коронавирусом
Президент "Брешии" назвал коронавирус "новой чумой" и призвал забыть о футболе
Попович: есть желание выбрать русскую невесту. Работаю над этим 1
Феллайни, у которого выявили коронавирус: вернусь на поле настолько скоро, насколько это возможно
Четыре игрока "Эспаньола", заразившихся коронавирусом, выписаны из больницы
Обамеянг входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Шеффилда": сезон чемпионата Англии должен быть завершен
Полузащитник "Уфы" Тилль, сдавший два теста на коронавирус, госпитализирован 5
Жена Икарди: мечтаю, что всё будет, как раньше (фото) 2
Два болельщика "Спартака" устроили забег из Москвы до Тулы 5
Головин: планов возвращаться в Россию нет, тренируемся индивидуально
СМИ узнали, какую сумму Криштиану Роналду потеряет из-за пандемии коронавируса
Тарханов: от онкологии умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус 5
Sport.es: "Барселона" выставит Гризманна на трансфер спустя год после покупки
Умяров и Глушенков потренировались на "Арене Чертаново"
Месси и другие лидеры "Барселоны" не возражают против сокращения зарплат из-за коронавируса
Судья Вилков единогласно избран президентом нижегородской Федерации футбола 3
"Барселона" надеется приобрести Лапорта, если он захочет уйти из "Манчестер Сити" из-за бана на еврокубки
Игнатьев: в связи с перерывом в чемпионате возникнет много финансовых проблем в жизнедеятельности клубов
Все новости