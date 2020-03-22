Также в опросе принимал участие генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Каждый представитель клуба называл свою тройку лучших по его мнению игроков. В результате лучшим игроком РПЛ стал нападающий "Зенита" Артем Дзюба, набравший 25 баллов. На втором месте полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк, который набрал 24 балла.
На третьем месте расположился полузащитник "Ростова" Роман Еременко (8 баллов).
Представители клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком чемпионата России
"Спорт-Экспресс" провел опрос среди 15 тренеров команд РПЛ на звание лучшего игрока чемпионата России.
Reuters
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