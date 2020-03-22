Кокорин, Азмун и Крыховяк претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в марте (видео)

? Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020
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Голосуйте за лучшего футболиста марта в нашей группе ВКонтакте https://t.co/Rp5mH4KQqY ?
?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/rqkycCBC4j
В число претендентов вошли: Сердар Азмун ("Зенит", 3 игры, 3 гола, 1 голевая передача), Александр Кокорин ("Сочи", 4 игры, 3 гола, 1 голевая передача), Кристиан Нобоа ("Сочи", 4 игры, 2 гола, 2 голевые передачи), Александр Беленов ("Уфа", 3 игры, 2 матча на ноль), Гжегож Крыховяк ("Локомотив", 3 игры, 1 гол, 1 голевая передача).
Эксперты выбрали пятерку лучших футболистов, а болельщики могут голосовать за кого-то из них в официальной группе РПЛ в ВКонтакте.