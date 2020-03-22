Президент "Урала": появилось модное слово – обнулить. Давайте обнулим сезон РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о том, что нужно делать с итогами сезона в РПЛ в связи с распространением коронавируса.

Фото: "СЭ"