"Будем ли договариваться с игроками о временном понижении зарплаты? Ну а как это возможно? Парней же тоже надо понимать. У всех семьи, дети, они тоже рассчитывают свой бюджет. Да у нас и не такие большие зарплаты, чтобы урезать.
Посмотрим, что будем дальше. Сядем – поговорим. С кем-то, наверное, пообщаемся. Но самое главное – неизвестность. А если 10 апреля нам скажут, что пауза продлевается до мая? Что тогда?
Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово – обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе", — цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в настоящее время сезон Российской Премьер-лиги приостановлен, минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
По той же причине приостановлены матчи всех ведущих европейских чемпионатов, а также игры еврокубков.
Президент "Урала": появилось модное слово – обнулить. Давайте обнулим сезон РПЛ
Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о том, что нужно делать с итогами сезона в РПЛ в связи с распространением коронавируса.
Фото: "СЭ"
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