Карпин и Месси примут участие в кампании ВОЗ по борьбе с коронавирусом

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и ещё 26 футбольных деятелей примут участие в компании ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

Источник: Rusfootball.info

Всемирная организация здравоохранения и ФИФА проведут эту акцию с участием известных футболистов настоящего и прошлого.



Кампания под названием "Твой пас: выведи коронавирус из игры" расскажет о пяти шагах индивидуальной защиты человека во времена пандемии коронавируса. Из правил следует мыть руки, соблюдать респираторный этикет, не дотрагиваться руками до лица, держать расстоянии до других людей, а также не выходить из дома в случае ухудшения самочувствия.



Кампания будет переведена на 13 языков, а в ней примут участие 28 футболистов.



Сами Аль-Джабир (Саудовская Аравия), Алиссон Бекер (Бразилия), Эмре Белезоглу (Турция), Харед Борхетти (Мексика), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Сунил Четри (Индия), Юрий Джоркаефф (Франция), Хань Дуань (Китай), Самюэль Это’о (Камерун), Радамель Фалькао (Колумбия), Лора Жорж (Франция), Валерий Карпин (Россия), Мирослав Клозе (Германия), Филипп Лам (Германия), Гари Линекер (Великобритания), Карли Ллойд (США), Лионель Месси (Аргентина), Мидо (Египет), Майкл Оуэн (Великобритания), Пак Чи Сон (Республика Корея), Карлес Пуйоль (Испания), Селия Шашич (Германия), Асако Такакура (Япония), Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Хуан Себастьян Верон (Аргентина), Сунь Вэнь (Китай) и Хави Эрнандес (Испания).



Видеоматериалы будут распространены на youtube-каналах футболистов и каналах ФИФА.