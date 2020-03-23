Беленов: слова Кокорина? Систему нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь

Вратарь "Уфы" Александр Беленов поделился мнением о нападающем "Сочи" Александре Кокорине, который находился в тюрьме.

Фото: instagram.com/belenov31