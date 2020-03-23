Беленов: слова Кокорина? Систему нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь

Вратарь "Уфы" Александр Беленов поделился мнением о нападающем "Сочи" Александре Кокорине, который находился в тюрьме.
Фото: instagram.com/belenov31
"Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил своё наказание, причём жёсткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?

Вот ты дрался на улице? Или в школе? В школе — это малолетка, тоже тюрьма. Махать кулаками можно по-разному, правильно? Кто-то больше, кто-то меньше. Ты кого-нибудь ударил, а у него синяк. Родители пойдут и напишут заявление. Во взрослом возрасте у меня тоже бывало такое. Идёшь с женой, и до вас докапываются пять наркоманов — ты не постоишь за жену? Так тебя затопчут, разденут и заберут всё, что есть. У меня такое бывало в Белгороде. Такое в каждом городе есть", — цитирует Беленова "Чемпионат".

Напомним, что Александр Кокорин перешёл в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Действующий контракт футболиста с "сине-бело-голубыми" заканчивается в июне текущего года.

В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.


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Теги: Беленов Уфа Кокорин Зенит Сочи
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