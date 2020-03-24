Черевченко - о коронавирусе: ситуация действительно серьезная, но не вижу причин поддаваться панике

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал, как проводит время паузы в РПЛ из-за распространения коронавируса.

Фото: newstula.ru

"Время провожу в семье. Живем за городом, прогуливаюсь с женой Татьяной и дочерью Марией. Просматриваю видеозаписи матчей "Арсенала", у меня полная подборка имеется. Выезжаю ли в магазин? Конечно. Сел на машину — и через несколько минут в сетевом маркете. Но я не из тех, кто поддается массовому психозу и затаривает целую тележку продуктов, покупаю только то, что надо. Нужен хлеб — еду за хлебом.



Я в курсе всего, слежу за новостями по телевизору. Никогда такого не было. Ситуация действительно серьезная, в то же время не вижу причин поддаваться панике. Когда возобновится чемпионат? На первую часть вопроса сейчас никто не ответит. Мы же не знаем, как поведет себя вирус. Если ситуация улучшится, то апрель для клубов РПЛ станет переходным периодом, а в мае можно будет играть. Но что сейчас загадывать.



Завершить или доиграть сезон? Смотря сколько займет пауза. Два с половиной месяца тренировались, три недели поиграли, а что дальше? Если в мае не начнем играть, то просто не успеем завершить сезон", — приводит слова Черевченко пресс-служба тульского "Арсенала".



Туляки занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров. В активе "Арсенала" - 27 очков.



В настоящее время сезон в РПЛ приостановлен, как минимум до 10-го апреля, из-за распространения коронавирусной инфекции. По актуальным данным в России известно о 495 случаях заражения вирусом COVID-19.