Заболотный - о выступлении за "Зенит": претензий к себе нет. Я точно знаю, что работал на все 100 процентов

Форвард "Сочи" Антон Заболотный поделился мнением о собственной игре во время выступления за "Зенит". Заболотный заявил, что никогда не снижал к себе требований.
Фото - "Зенит"
"О чём жалею больше всего? О том, что дал повод додумывать за себя. Огромная ошибка! Но сейчас я вижу, что ситуация выравнивается. Я возобновил общение в социальных сетях, стал давать какие-то комментарии. Но, главное, я вновь играю в футбол.

Претензии к себе, когда играл за "Зенит"? Честно? Нет. Я точно знаю, что работал на все сто процентов. Я не считаю себя плохим игроком, при переходе в "Зенит" не зазвездил и не снизил требований к себе.

"Гений", "легенда" – к этим словам я относился и отношусь с огромной радостью, и, надеюсь, я их заслужил. Гений, легенда? Значит, так и есть (смеется)!" – цитирует Заболотного Bobsoccer.

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Теги: РПЛ Зенит Заболотный
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