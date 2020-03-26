В настоящее время РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса. Планируется, что чемпионат России может быть возобновлён 24 апреля, об этом говорил Сергей Прядкин, глава РПЛ.
Тем не менее, Карпов полагает, что турнир доигран не будет. Если чемпионат закончится по состоянию на 22-й тур, то "Зенит" признают чемпионом, а "Локомотив" получит прямую путёвку в Лигу чемпионов, как команда, занявшая второе место.
Источник: чемпионат РПЛ будет завершён по состоянию на 22-й тур
Как утверждает спортивный журналист Иван Карпов, чемпионат России будет с большой долей вероятности завершён с распределением мест по состоянию на 22-й тур.
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