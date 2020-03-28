Жена Новосельцева пожаловалась на поведение людей в магазине во время коронавируса

Бывшая жена футболиста "Сочи" Катерина Кейру рассказала о своём походе в магазин во время карантина из-за коронавируса.

Фото: Instagram Катерины Кейру

Катерина рассказала, что люди в супермаркетах не соблюдают рекомендуемую дистанцию, а значит, рискуют заразиться коронавирусом."Успешно сходили в магазин… Хотели как можно быстрее, ночью. Супербыстро выбрали продукты, уворачивались от всех людей и в итоге попали в очередь. Дистанцию никто не соблюдает, и не собирается. Отстояли очередь, ещё и чек мне дали неправильный. Его аннулировали и пришлось пересчитывать всю кассу", — написала она в своём инстаграм-аккаунте.Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.По актуальным данным в мире коронавирусом инфицировано более 600 000 человек. Число погибших превысило 28 000 человек.В России известно о 1264 зараженных вирусом COVID-19.