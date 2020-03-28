- История перехода в "Ростов" похожа на сюжет из фильма. Честно, утром выехал на подписание контракта с "Зенитом", а вечером оказался в "Ростове". В итоге, взвесив все за и против, принял решение в пользу "Ростова", чему очень рад, - написал футболист в инстаграме.
18-летний Ведерников - воспитанник "Краснодара". Он подписал контракт с донской командой в августе 2019 года.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ведерников: утром выехал на подписание контракта с "Зенитом", а вечером оказался в "Ростове", чему очень рад
Защитник "Ростова" Данила Ведерников рассказал, что мог оказаться в "Зените".
Источник: ФК "Ростов"
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