- Бакаев здорово себя проявил: сам отбирает, отдает, выполняет большой объем работы… У него хорошие показатели, и он прогрессирует каждый год. В целом становится лидером "Спартака".
Зелмихан — техничный футболист, и ему подошел бы испанский чемпионат, где больше всего ценятся такие игроки. Но в Европу ему еще рано. Сначала надо набраться побольше опыта игры в матчах с топ-клубами и в чемпионате России, и в еврокубках, - цитирует эксперта Sportbox.
На второе место Бубнов поставил полузащитника "Ростова" Романа Еремёнко.
В текущем сезоне Бакаев сыграл в 20 матчах Премьер-лиги, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.
Еременко провёл 17 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Бубнов: Бакаев - техничный футболист, но в Европу ему еще рано
Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева лучшим атакующим полузащитником в этом сезоне РПЛ.
Источник: ФК "Спартак"
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