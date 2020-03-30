Голландец пришёл в "Спартак" перед началом сезона. В московском клубе он взял 8-й номер, под которым выступал Глушаков.
"Я не особо слежу за "Спартаком", я и про состав ничего не могу говорить. Есть руководство, тренеры. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу ничего говорить. Почему говорил, что место "Спартака" шестое или восьмое в этом сезоне? Потому что ушёл костяк, сложно с молодыми бороться за высокие места. Нужны ветераны, которые могли бы повести за собой. Как показал этот сезон, я оказался прав. Значит, разбираюсь в футболе.
Что касается мнения о Тиле, то он не особо играл. Может, ему нужно номер поменять? Под восьмым не каждый может играть за "Спартак" (смеётся)", — цитирует Глушакова "Чемпионат".
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"Не каждый может играть за "Спартак" под восьмым номером". Глушаков поделился мнением о Тиле
Полузащитник "Ахмата" и бывший хавбек "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о Гусе Тиле.
Фото - ФК "Спартак"
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