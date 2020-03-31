Ранее Telegram-канал "Мутко Против" сообщил, что РПЛ сообщила клубам лиги, что чемпионат может возобновиться не ранее, чем 30 мая.
- Завтра официально должны быть все решения. Пока клубам не сообщали ничего.
Вероятный сценарий - видеоконференция с УЕФА, далее решения (возможно, через бюро исполкома). Надо смотреть по мерам властей (до какого срока все закрыто - отели, приостановка мероприятий), - написал журналист в своём telegram-канале.
Также Егоров отметил, что он не понимает, как сезон возможно доиграть, когда всё закрыто, а настроение просто дождаться того, когда всё закончится.
Официально чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля.
Егоров: клубы не получали информацию от РПЛ. Всё должно решиться завтра
Спортивный журналист Сергей Егоров опроверг информацию о сообщении РПЛ клубам высшего дивизиона.
Источник: Sportbox
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