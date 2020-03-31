Аршавин считает Хиддинка и Адвоката лучше Венгера

Экс-нападающий "Арсенала", "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин сравнил тренеров, под руководством которых он играл.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
- Большой респект Арсену Венгеру. Для меня он был одним из лучших тренеров. Но свои лучшие выступления я выдавал под руководством двух голландцев — Гуса Хиддинка и Дика Адвоката, потому лично для меня они были чуть лучше. Но, конечно, мне повезло поработать под руководством Венгера, - цитирует Аршавина 888sport.

38-летний Аршавин под руководством Арсена Венгера играл в "Арсенале". Дик Адвокат тренировал его в "Зените" и сборной России. Вместе с Гусом Хиддинком Аршавин выиграл бронзовые медали Евро-2008.

За свою карьеру нападающий стал трёхкратным чемпионом России, победителем Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА.


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Теги: Арсенал Зенит Сборная России Аршавин Венгер Хиддинк Адвокат
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