Шюррле вышел на прогулку в Германии с семьей во время карантина (фото)

"Небольшая прогулка и домой", — написал Шюррле.
Супруга футболиста — казахстанская модель Анна Шарипова. Пара воспитывает дочь Кайю.
Сегодня стало известно, что футболисты "Спартака" согласились на 40%-ное понижение зарплаты в апреле из-за перерыва в РПЛ, связанного с распространением коронавируса.
Шюррле улетел в Германию, как и многие другие легионеры "Спартака", на время действия ограничения из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Андре Шюррле находится в "Спартаке" в аренде до конца текущего сезона. 29-летний футболист принадлежит "Боруссии" из Дортмунда. По окончании арендного соглашения "красно-белые" имеют право выкупить трансфер Шюррле.
В сезоне 2019/2020 Шюррле забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачах в 18-ти матчах за "Спартак".