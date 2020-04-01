Шюррле вышел на прогулку в Германии с семьей во время карантина (фото)

Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле с женой и ребенком прогулялся на улице в Германии во время карантина из-за коронавируса.
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Quick walk and back home @sharypova_nna

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"Небольшая прогулка и домой", — написал Шюррле.

Супруга футболиста — казахстанская модель Анна Шарипова. Пара воспитывает дочь Кайю.

Сегодня стало известно, что футболисты "Спартака" согласились на 40%-ное понижение зарплаты в апреле из-за перерыва в РПЛ, связанного с распространением коронавируса.

Шюррле улетел в Германию, как и многие другие легионеры "Спартака", на время действия ограничения из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Андре Шюррле находится в "Спартаке" в аренде до конца текущего сезона. 29-летний футболист принадлежит "Боруссии" из Дортмунда. По окончании арендного соглашения "красно-белые" имеют право выкупить трансфер Шюррле.

В сезоне 2019/2020 Шюррле забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачах в 18-ти матчах за "Спартак".


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Теги: Спартак Шюррле Коронавирус
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