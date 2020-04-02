УЕФА приостановил правило ФФП из-за коронавируса

По информации пресс-службы организации, такое решение "стало результатом растущей неопределенности на фоне актуальных экстраординарных событий". Послабления в отношении финансового фэйр-плей коснутся клубов, которые будут играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в 2020–2021 годах.
Ранее идею о приостановке ФФП активно высказывал владелец "Спартака" Леонид Федун.
Напомним, что в настоящее время из-за распространения коронавирусной инфекции приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. В Европе играют в футбол только в чемпионате Белоруссии.
Сезон РПЛ также находится на паузе. В чемпионате России не будет футбола до 31-го мая.
На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 2 777 случаев заражения коронавирусом. Погибло 24 человека.
Общее число зараженных в мире превысило 937 000 человек. Скончалось более 47 000 человек.
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Фото: Twitter
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